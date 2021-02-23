محافظ الإسكندرية ينتقل إلى موقع غرق مركب الصيد (فيديو)

وصل قبل قليل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع غرق يتابع حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، لمتابعة قوات الإنقاذ النهري أعمال استخراج جثامين باقي الضحايا.





ووجه المحافظ قوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري بسرعة إنتشال الغرقي، وتخصيص ٤ مستشفيات لنقل المصابين.





كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنها أكثر من 17 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة، من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة.



