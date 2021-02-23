إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

ذكر شهود عيان أنه تم انتشال 7 جثامين في واقعة غرق مركب كان يستقلها نحو 13 شخصًا في بحيرة مريوط في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية.

كما أفادوا أنه تم خروج أربع أحياء، ونقلهم إلى سيارات الأسعاف.





فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية أعمال انتشال جثامين غرق نحو 13 شخصًا أثناء استقلالهم مركب بأحد بحيرات منطقة الهوارية بغرب المحافظة.





وشهدت بحيرة مريوط غربي محافظة الإسكندرية، منذ قليل، غرق مركب وعلى متنها 13 شخصا بينهما أطفال، وتحديدا بمنطقة الهوارية بالعامرية.





كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنها أكثر من 17 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة، من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة.



