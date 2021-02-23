أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-2-2021

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها منذ بداية الاسبوع الجاري، وجاءت أخر تحديثات سعر الدولار في البنوك على النحو التالي:

متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك

حافظ سعر الدولار عل استقراره حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزى اليوم نحو 15.672 جنيه للشراء، 15.805 جنيه للبيع، ونستعرض فيما يلي أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه في كبرى البنوك العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.672 جنيه للشراء.

15.805 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.67 جنيه للشراء.

15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67 جنيه للشراء.

و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.68 جنيه للبيع.

15.78 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.69 جنيه للشراء.

و15.79 للبيع.

سعر الدولار في QNB الأهلي

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات:

تماسك الإسترليني عند مستوى 1.40 دولار بعد أن بلغ 1.4043 وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، إذ يخطط رئيس الوزراء بوريس جونسون مسار الخروج من إجراءات العزل العام على خلفية عمليات تحصين سريعة من كوفيد-19.





وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.5 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في قرابة ثلاث سنوات عند 0.7908 دولار قبل أن يترك الدولار يعود إلى مستوى 0.7864.





وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.7338 دولار أمريكي، وهو أيضا أفضل مستوياته منذ أوائل 2018، بدعم من رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لنيوزيلندا بواقع درجة واحدة، لكنه شهد أيضا خفض الدولار الأمريكي لمعظم خسائره تدريجيا.





وخسر الين 0.33 بالمئة إلى 105.78 بينما فقد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2095 دولار قبيل مسح للمعنويات في ألمانيا وخطاب تلقيه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.









وبصفة عامة، ارتفع مؤشر الدولار 0.28 بالمئة إلى 90.543.





وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين من المستوى القياسي المرتفع البالغ 58354.14 دولار الذي وصلت إليه خلال نهاية الأسبوع إلى 56 ألفا و39 دولارا.