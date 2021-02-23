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اليوم.. "نقل البرلمان" تناقش بيان وزير التنمية المحلية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:25 ص
عبداللطيف هيبة
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تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمام المجلس بجلسته العامة الايام الماضية.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمس الاثنين، خلال استكمال اللجنة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
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