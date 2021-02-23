اليوم.. "نقل البرلمان" تناقش بيان وزير التنمية المحلية

تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أمام المجلس بجلسته العامة الايام الماضية.



