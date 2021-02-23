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أحمد السجيني: "قطاع التفتيش في التنمية المحلية كان ميتًا تمامًا" (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:53 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
أمنية فوزي
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علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إحالة 7 متهمين في مجلسي حي السلام والمطرية للمحاكمة بسبب مخالفات البناء بجسر السويس، قائلًا: "كنا بحاجة إلى سياسة مغايرة حتى يشعر المواطن بتحسن في جميع الملفات".

وأكد "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، على أهمية قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، متابعًا: "قطاع التفتيش في التنمية المحلية كان ميتًا تمامًا".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الموضوع محتاج نظرة بتطوير مؤسسي مختلف"، متابعًا: "لا يمكن أن نطالب بالإصلاح طالما لم نوفر للجهاز القيام بدوره"، مؤكدًا أن المواطن سيشهد تغييرًا في الكثير من ملفاته خلال الفترة المقبلة.

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وزاره التنميه المحليه

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