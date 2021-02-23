فى عيد ميلادها ال 42.. مالاتعرفه عن حنان مطاوع







تحتفل اليوم النجمة حنان مطاوع بعيد ميلادها ال 42، وتعد واحدة من النجمات اللواتي استطاعن أن يحجزن مقعدنا فى مجال التمثيل بموهبتها وحضورها الخاص.



وفى ذكري ميلادها يرصد"الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حنان مطاوع





_ولدت فى شهر فبراير عام 1979، وهى من عائلة فنية عريقة حيث إنها ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي.





_قالت إنها كانت هادئة وخجولة في الصغر، وكانت تحرص على تقليد الناس حبًا في التمثيل.







_بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء.





_تنوعت أعمالها الفنية مابين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة.





_حصلت على أول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل "بنت القبائل" عام 2020.







_وفى عام 2016 تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني.





_قالت أن زوجها هوسندها وأهم سبب فى إحساسها بالسعادة والأمان.‬





_وعام 2019 أصبحت أم ورزقت ب "أماليا".







_تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ورد" مع الفنان نضال الشافعي.

