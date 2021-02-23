تجمع أهالي وجيران ضحايا مركب الإسكندرية الغارقة

تجمع أهالي ضحايا المركب الغارقة في بحيرة مريوط في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية، في انتظار خروج جثامين غرق مركب صيد كان يستقلها نحو 13 شخصًا، بالتزامن مع تواجد الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري.





ووصل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى موقع الغرق، لمتابعة الوضع وانتشال الجثامين، حيث أكد أن هناك أربع فرق إنقاذ تتابع الوضع حت ساعات الفجر، وعقب الفجر سيتم إعادة البحث في أعماق البحيرة.





وأوضح أن حادث غرق مركب بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب غربي المحافظة، أسفر عن 5 ضحايا و2 من المصابين حتى الآن، موضحا أن أعمال البحث جارية حيث تم الدقع بـ 4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف للمساعدة في إستخراج باقي الضحايا،





كما أكد محافظ الإسكندرية على وجود مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والمفقودين، كاشفًا أن الضحايا كانوا في رحلة ترفيهية على مركب صيد، وأن المراكب لم تكن مرخصة.



