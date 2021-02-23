يوسف الحسيني: "القطن المصري أغلى حاجة على الرف في بلاد بره" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بأن القطن المصري سيعود إلى سابق عهده خلال المرحلة المقبلة من خلال التوسع في المساحات المزروعة في القطن المصري، خلاف التوسع في حليج الأقطان، مضيفًا أن القطن المصري كان بالنسبة لمصر هو الذهب الأبيض، لأن المستثمر في زراعة القطن كان يحقق أرباح كبيرة.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن التوسع في صناعة القطن يعني زيادة فرص العمل بصورة كبيرة، خلاف أنه سيزيد من حصيلة العملة الصعبة، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة المصرية.





ولفت إلى أن أغلى منتج في الملابس في العالم هو المصنوع من القطن المصري، معقبًا: "القطن المصري هو أغلى حاجة على الرف في بلاد بره، ويكتب عليه قطن مصري".



