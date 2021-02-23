على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:





الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (80% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح- الضبعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (رأس سدر- الزعفرانة- رأس غارب- الفيوم- بني سويف- المنيا) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووجنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل المالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.