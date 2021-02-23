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على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (80% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق من (مطروح- الضبعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (رأس سدر- الزعفرانة- رأس غارب- الفيوم- بني سويف- المنيا) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل المالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب الصعيد.
على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)
على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

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