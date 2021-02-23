أهم المحطات في حياة حلا شيحة في عيد ميلادها الـ 42







تحتفل اليوم النجمة حلا شيحة بعيد ميلادها ال 42، وتعد واحدة من النجمات اللواتي استطاعن أن يحجزن مقعدنا فى مجال التمثيل، وقدمت العديد من الأدوار المميزة سواء فى السينما أو الدراما.





فى يوم ميلادها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن حلا شيحة





_ولدت فى مدينة صيدا اللبنانية فوالدتها لبنانية الأصل.





_عاشت وسط عائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.







_كان أول ظهور فنى لها مع النجم حسين فهمى عام 1999.





_من أشهر أعمالها الفنية "اللمبى، السلم والثعبان، عريس من جهة أمنية".





_فى عام 2006 ارتدت الحجاب وظهرت به فى فيلم "كامل الأوصاف" وبعدها اعتزلت الفن.





_أعطت دروس دينية بلا مقابل فى مركز دينى.





_فى عام 2019 خلعت الحجاب وأعلنت عودتها للساحة الفنية.





_ عادت إلى الفن من خلال مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان.





_فى عام 2021 احتفلت بزفافها على الداعية الإسلامي معز مسعود.