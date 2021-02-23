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رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم لن يحتمل أي تعديل (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المحامي محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجار القديم ليس منذ 100 عام كما يُقال، حيث إن الدولة أرادت تنظم الحياة الإدارية، وتم إصداره في العصر الإنفتاحي للرئيس أنور السادات من قبل السلطة التشريعية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حوار عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المحكمة الدستورية تصدت للقانون وأنهت كل السقطات، مشيرًا إلى العقد في الإيجار القديم لم يُصبح مؤبدًا وأصبح محدد المدة، مؤكدًا أن القيم الإيجارية التجارية تم زيادتها.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لم يعد يحتمل تعديلات عليه، أي تعديل سيخل بعمله وطرد المستأجر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أجرت على القانون الحالي 30 تعديل، موضحًا أن التعديل على قانون الإيجار القديم سيكون ظلم للمستأجر.

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