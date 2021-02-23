رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

كشف مصدر مسؤول فى جهاز الكرة بنادى الزمالك، حقيقة انتقال المحترف التونسى فرجانى ساسى، لنادى الدحيل القطرى بداية من الموسم القادم.





وينتهي عقد لاعب وسط فريق الزمالك، في نهاية الموسم الحالي، حيث لم يجدد عقده مع الفارس الابيض حتي الآن، بسبب شروطه المالية.





واكد المصدر على أن فرجاني ساسي لم يكشف حتي الآن عن وجهته القادمة، سواء بالبقاء في الزمالك أو الرحيل، ولكن المؤكد عدم توقيعه مع الدحيل القطري.





وأشار إلى أن ساسي يركز خلال الفترة المقبلة مع الفريق، سواء على المستوي المحلي أو الإفريقي، مؤكدًا أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.





وتعمل اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، على إقناع ساسي بالبقاء في صفوف الفريق، حيث يعد ورقة رابحة في تشكيلة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفارس الابيض.



