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مانشستر يونايتد يقدم عرض الأحلام لخطف نجم ميلان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان الإيطالي في نهاية هذا الموسم.

من جانبه ذكر موقع "Team Talk"، أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع دوناروما، صاحب الـ21 عاما في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح الموقع أن دوناروما يريد أن يصبح الحارس الأعلى أجرا في العالم، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الروسونيري في الفترة المقبلة لاسيما بعد عرض مانشستر يونايتد المغري.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان بالإضافة إلى تشيلسي، ترغب في ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إي سي ميلان الإيطالي.

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