مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال الإعلامي محمد فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يرحب بفكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش في الموسم المقبل.





وأضاف فاروق أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على موسيماني عودة عمرو جمال في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا وتمسك ناديه بخدماته بعد تألقه هذا الموسم.





وأوضح أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط مراقبة عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم عودته للنادي الأحمر من عدمه في الموسم الجديد.



