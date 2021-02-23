تعرف على حقيقة تطبيق قواعد تسجيل العقارات الجديدة بأثر رجعي

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة العدل انتهبت إلى أزمة تسجيل العقارات، ووجود نسبة تتجاوز 90% خارج الاطار الرسمي للدولة، وتضر بالطرفين الدولة والمواطنين، ومن هنا جاء إستحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري.





وتابع "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" خلال "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON"،: "حيث إعتاد الناس إثبات مليكتهم في العقارات عبر العقود العرفية، مما جعلهم عرضة للوقوع ضحية ضمن ضحايا ضعاف النفوس ومافيا النصب والاحتيال في سوق العقارات، ومن هنا تحركت الدولة بإستحداث هذه المادة حيث أن الحلقات العرفية التي كانت تصعب من عملية التسجيل، ومن ثم ستسهم هذه المادة المستحدثة في تسهيل عملية التسجيل".





ولفت إلى أن المادة بالنسبة لخبراء القانون والشهر العقاري غير مستحدثة، ولم تضف جديدًا لهم لانها موجودة في قانون تنفيذ الاحكام حيث كانت الاحكام الصادرة من المحاكم تصل للشهر العقاري، ومن ثم ينظر إليها من وجهتي نظر المحكمة والشهر العقاري ووتصادم الرؤى حول الملكية ومن ثم ترفع دعاوي عديدة ضد الشهر العقاري، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بسبب اختلاف الرؤى بين المحكمة وبين الشهر العقاري".





وأضاف: "المادة المستحدثة برقم 35 أزالت إزدواج بحث الملكية من قبل الشهر العقاري والمحكمة وجعلت الامور منوطًا بالمحكمة مما أسهم في رفع هذا الملف من على كاهل الشهر العقاري".





ونفى أن يتم تطبيق المادة باثر رجعي، مؤكدًا أنها ستطبق على الحلقات العرفية في توثيق عقود الملكية الجديدة التي لم تسجل بعد.



