فرج عامر يكشف مصير حسام حسن





يسعي كل من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى تدعيم صفوفهم بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشادَ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بإمكانيات مهاجم الفريق حسام حسن ، وما يقدمه مع الفريق السكندري منذ انضمامه و حتى الآن .





وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ تم الإتفاق على بيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري الممتاز ولكن لن أفصح عن إسم النادي الآن ، لكن الإعلان عن عن وجهة اللاعب المقبلة سيكون قبل نهاية الموسم الجاري بأسبوع فقط.





ويذكر أن سموحة تعادل أمس أمام المصري بهدف لكل منهما على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



