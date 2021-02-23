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انتحار فتاة شنقاً داخل منزلها بالهرم.. والتحريات: "مريضة نفسياً"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أقدمت فتاة على الانتحار عن طريق شنق نفسها داخل مسكنها، بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة عشرينية داخل مسكنها بدائرة القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد طارق.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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