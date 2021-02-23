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"الأرصاد" تحذر المواطنين: "أجلوا خروجاتكم" (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلا: "البلاد تتعرض خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد بدأت غربًا بالفعل اليوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على السواحل الشمالية الغربية في مناطق السلوم ومطروح وسيدي براني وبعض مناطق الإسكندرية وبلطيم ورشيد".


وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، وجود نشاط للرياح يمتد على أنحاء البلاد، ولكنه أقل حدة من الموجة السابقة، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 15 لـ16 درجة مأوية والأمطار ستكون ما بين متوسطة وغزيرة على كل المناطق الساحلية، وبعض المناطق البحرية والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء ستكون الأمطار متوسطة ورعدية، وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه الاماكن.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية: "يفضل تأجيل السفر على الطرق السريعة، خاصة في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، لحين الانتهاء من موجة عدم الاستقرار الجوي، بقدر الإمكان، لأن الطرق ستشهد أمطار غزيرة، وفي حال الاضطرار للخروج، لا بُد من البعد عن أعمدة الإنارة، وتجنب لمس الأجسام المعدنية أثناء سقوط الأمطار".

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