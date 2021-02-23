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بإطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صور لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

 وعلقت قائلة: "اللى جاي أحلى أن شاء الله"، فيما حازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

بإطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها
بإطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها
بإطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها
بإطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

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