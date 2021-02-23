24 ثانية صادمة ترصد حادثًا مأساويًا في البدرشين.. والسبب كلاب ضالة

مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ24 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ويظهر في الفيديو المتداول مشهد مأساوي حال حيث يحاول شاب ورفيقه الهرب من ملاحقة كلاب ضالة لهما فصدمته سيارة أجرة كانت تسير مسرعة ليلقى حتفه، متأثرا بإصابته.





تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة الواقعة التي دارت أحداثها بالقرب من أحد المساجد، بمدينة البدرشين، حيث إن السائق لم يستطع تفادي الصبي بسبب حركته المفاجأة.