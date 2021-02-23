Advertisements

24 ثانية صادمة ترصد حادثًا مأساويًا في البدرشين.. والسبب كلاب ضالة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:28 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
إيمان عبد العاطي
Advertisements
مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ24 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو المتداول مشهد مأساوي حال حيث يحاول شاب ورفيقه الهرب من ملاحقة كلاب ضالة لهما فصدمته سيارة أجرة كانت تسير مسرعة ليلقى حتفه، متأثرا بإصابته.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة الواقعة التي دارت أحداثها بالقرب من أحد المساجد، بمدينة البدرشين، حيث إن السائق لم يستطع تفادي الصبي بسبب حركته المفاجأة.

أسرع الأهالي بنقل الصبي صاحب الـ16 سنة إلى أقرب مستشفى، وكانوا بصدد تحويله إلى مستشفى آخر لكنه فارق الحياة متأثًرا بإصابته.

وتمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد فايز معاون مباحث مركز البدرشين، من ضبط السائق والتحفظ عليه بديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلاب ضالة فيديو بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تحقيقات المباحث في مصرع طالبة إثر حادث سير بالبدرشين

ارتفاع أعداد ضحايا "مجزرة أوسيم" إلى 6 أشخاص

"كانت بتحضر الطعام".. مصرع سيدة إثر اندلاع النيران بها في البدرشين

ننشر اعترافات المتهمين بمحاولة سرقة توك توك في البدرشين

شاب يقتل والده بطريقة مأساوية في العياط.. ومصدر: "رايحين نجيبه"

كشف لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل في العياط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»