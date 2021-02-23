Advertisements
24 ثانية صادمة ترصد حادثًا مأساويًا في البدرشين.. والسبب كلاب ضالة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:28 ص
إيمان عبد العاطي
Advertisements
مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ24 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو المتداول مشهد مأساوي حال حيث يحاول شاب ورفيقه الهرب من ملاحقة كلاب ضالة لهما فصدمته سيارة أجرة كانت تسير مسرعة ليلقى حتفه، متأثرا بإصابته.
تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة الواقعة التي دارت أحداثها بالقرب من أحد المساجد، بمدينة البدرشين، حيث إن السائق لم يستطع تفادي الصبي بسبب حركته المفاجأة.
أسرع الأهالي بنقل الصبي صاحب الـ16 سنة إلى أقرب مستشفى، وكانوا بصدد تحويله إلى مستشفى آخر لكنه فارق الحياة متأثًرا بإصابته.
وتمكن الرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد فايز معاون مباحث مركز البدرشين، من ضبط السائق والتحفظ عليه بديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements