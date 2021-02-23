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لاعب شباب المقاولون يطمح في الانضمام إلى الأهلي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:34 ص
حسام مجدي
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أكد واحد نجوم قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب على رغبته الشديدة في الانضمام إلى فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.
ويرغب محمد مصطفى "العتر" لاعب فريق المقاولون العرب مواليد 2008 السابق وإنترناشيونال في الانضمام إلى صفوف فريق الأهلي في الفترة المقبلة.
وأكد مدربوا قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب وإنترناشيونال على قدرات محمد مصطفى الفنية في مركز الظهير الأيسر رغم صغر سنه وعلى قدرته على اللعب لصالح أحد الأندية الكبرى في المستقبل.
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