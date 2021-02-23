Advertisements

لاعب شباب المقاولون يطمح في الانضمام إلى الأهلي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
أكد واحد نجوم قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب على رغبته الشديدة في الانضمام إلى فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب محمد مصطفى "العتر" لاعب فريق المقاولون العرب مواليد 2008 السابق وإنترناشيونال في الانضمام إلى صفوف فريق الأهلي في الفترة المقبلة.

وأكد مدربوا قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب وإنترناشيونال على قدرات محمد مصطفى الفنية في مركز الظهير الأيسر رغم صغر سنه وعلى قدرته على اللعب لصالح أحد الأندية الكبرى في المستقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ 43 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و 24 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»