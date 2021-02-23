الكشف 400 جنيه.. "حلاق" ينتحل شخصية طبيب ويفتتح 4 عيادات (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، تعليقا على انتحال "حلاق" لـ شخصية طيب وفتح 4 عيادات بكشف 400 جنيه": "دي مأساة، واللي بيقولوا العلاج بالحجامة والقرآن والأرواح دي مأساة تانية".





وأضاف "عبدالحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ما يحدث مأساة وخرافات، مؤكدًا أنها مسؤولية الدولة ومسؤولية وزارة الصحة.



