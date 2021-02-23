شهود يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل جديدة عن مركب الإسكندرية: الضحايا أقارب

تحدث شهود عيان من أمام منطقة الهوارية عن حادث غرق مركب كان يستقلها عدد من الأشخاص، موضحين أن المركب كانت تحمل نحو 19 شخصًا بين كبار سن وأطفال وسيدات.





فرحات مفتاح أحد جيران منطقة الهوارية تحدث لـ" الفجر " أن المركب كان يستقلها نحو 19 فردًا من عائلة واحدة، وأنها كانت تضم كبار سن وسيدات وأطفال، وأنه يعتقد أنهم استقلوها بغرض الترفيه، لأن أهالي المنطقة لا يستقلون المراكب في فترة النوات الشتوية.





وقال شهود عيان آخرون، أخرون أن الحادث قد وقع قبل المغرب، وأن الأهالي في البداية انتشلوا نحو 7 أشخاص، في حين وصلت قوات الإنقاذ النهري، لمتابعة انتشال باقي الجثامين، مؤكدين أنه لا يمكن تحديد سبب غرق المركب أو كيفية غرقها.





تجمع الأهالي