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شهود يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل جديدة عن مركب الإسكندرية: الضحايا أقارب
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:43 ص
دينا حسن- محمد رجب
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تحدث شهود عيان من أمام منطقة الهوارية عن حادث غرق مركب كان يستقلها عدد من الأشخاص، موضحين أن المركب كانت تحمل نحو 19 شخصًا بين كبار سن وأطفال وسيدات.
فرحات مفتاح أحد جيران منطقة الهوارية تحدث لـ"الفجر" أن المركب كان يستقلها نحو 19 فردًا من عائلة واحدة، وأنها كانت تضم كبار سن وسيدات وأطفال، وأنه يعتقد أنهم استقلوها بغرض الترفيه، لأن أهالي المنطقة لا يستقلون المراكب في فترة النوات الشتوية.
وقال شهود عيان آخرون، أخرون أن الحادث قد وقع قبل المغرب، وأن الأهالي في البداية انتشلوا نحو 7 أشخاص، في حين وصلت قوات الإنقاذ النهري، لمتابعة انتشال باقي الجثامين، مؤكدين أنه لا يمكن تحديد سبب غرق المركب أو كيفية غرقها.
تجمع الأهالي
تجمع أهالي ضحايا المركب الغارقة في بحيرة مريوط في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية، في انتظار خروج جثامين غرق مركب صيد كان يستقلها نحو 13 شخصًا، بالتزامن مع تواجد الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري.
ووصل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى موقع الغرق، لمتابعة الوضع وانتشال الجثامين، حيث أكد أن هناك أربع فرق إنقاذ تتابع الوضع حت ساعات الفجر، وعقب الفجر سيتم إعادة البحث في أعماق البحيرة.
وأوضح أن حادث غرق مركب بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب غربي المحافظة، أسفر عن 5 ضحايا و2 من المصابين حتى الآن، موضحا أن أعمال البحث جارية حيث تم الدقع بـ 4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف للمساعدة في إستخراج باقي الضحايا،
كما أكد محافظ الإسكندرية على وجود مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والمفقودين، كاشفًا أن الضحايا كانوا في رحلة ترفيهية على مركب صيد، وأن المراكب لم تكن مرخصة.
وشهدت بحيرة مريوط غربي محافظة الإسكندرية، منذ قليل، غرق مركب وعلى متنها 13 شخصا بينهما أطفال، وتحديدا بمنطقة الهوارية بالعامرية.
تفاصيل الحادث
كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنها أكثر من 17 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة، من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة.
وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسؤولى حي العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.
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