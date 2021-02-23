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عادل حمودة: كورونا سيظل ضيف ثقيل على العالم لمدة طويلة (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:37 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن المؤشرات العالمية تؤكد أن فيروس كورونا سيظل ضيفًا ثقيلًا على العالم لمدة طويلة.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن فيروس كورونا لن يختف إلا بتطعيم أغلب سكان العالم والذين يصل تعدادهم إلى 7.5 مليار لم يتم تطعيم أكثر من 200 إلى 300 مليون حتى الآن.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن الدول الفقيرة عاجزة على تسديد قيمة اللقاحات، مستطردًا: "أي دولة من الدول الفقيرة من دول العالم الثالث مش هتقدر تطعم مواطنيها قبل يناير 2023، وبعدها سيكون عليها سنويًا أن تعطي مواطنيها الجرعات لأن الفيروس مستمر".

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