عادل حمودة: كورونا سيظل ضيف ثقيل على العالم لمدة طويلة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن المؤشرات العالمية تؤكد أن فيروس كورونا سيظل ضيفًا ثقيلًا على العالم لمدة طويلة.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن فيروس كورونا لن يختف إلا بتطعيم أغلب سكان العالم والذين يصل تعدادهم إلى 7.5 مليار لم يتم تطعيم أكثر من 200 إلى 300 مليون حتى الآن.



