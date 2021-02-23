"إيزيس".. تعرف على أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.. (إنفوجراف)

تعمل مستشفى "إيزيس" وهي أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم عدة خدمات جاءت كالتالي:

1- النساء والولادة.

2- الأمومة والطفل.

3- الأطفال المبتسرين.

4-الغسيل الكلوي.



- تضم المستشفى أقسام عديدة، وهي:

1- 28 سريرًا.

2- 29 ماكينة غسيل كلوي.

3- 20 عيادة خارجية.

4- 5 معامل تحاليل.

5- حدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة.

6- 4 غرف عمليات.

7- 30 حضانة للأطفال.