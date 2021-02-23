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"إيزيس".. تعرف على أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد.. (إنفوجراف)
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:51 ص
منى صموئيل
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تعمل مستشفى "إيزيس" وهي أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم عدة خدمات جاءت كالتالي:
1- النساء والولادة.
2- الأمومة والطفل.
3- الأطفال المبتسرين.
4-الغسيل الكلوي.
- تضم المستشفى أقسام عديدة، وهي:
1- 28 سريرًا.
2- 29 ماكينة غسيل كلوي.
3- 20 عيادة خارجية.
4- 5 معامل تحاليل.
5- حدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة.
6- 4 غرف عمليات.
7- 30 حضانة للأطفال.
1- النساء والولادة.
2- الأمومة والطفل.
3- الأطفال المبتسرين.
4-الغسيل الكلوي.
- تضم المستشفى أقسام عديدة، وهي:
1- 28 سريرًا.
2- 29 ماكينة غسيل كلوي.
3- 20 عيادة خارجية.
4- 5 معامل تحاليل.
5- حدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة.
6- 4 غرف عمليات.
7- 30 حضانة للأطفال.
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