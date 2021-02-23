تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

كشف الإعلامي محمد فاروق مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن مروان محسن مهاجم الأهلي تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري الممتاز تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.





وقال فاروق أن مروان محسن يمر بحالة فنية سيئة مع الفريق في الوقت الحالي بشكل دفع جماهير النادي الأحمر للهجوم على اللاعب بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ في المباريات الماضية.





واضاف أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغ مروان محسن باهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وسموحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري في حال رحيله عن الأهلي سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة



