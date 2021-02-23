Advertisements

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
كشف الإعلامي محمد فاروق مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن مروان محسن مهاجم الأهلي تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري الممتاز تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق أن مروان محسن يمر بحالة فنية سيئة مع الفريق في الوقت الحالي بشكل دفع جماهير النادي الأحمر للهجوم على اللاعب بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ في المباريات الماضية.

واضاف أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغ مروان محسن باهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وسموحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري  في حال رحيله عن الأهلي سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة

أخبار تهمك

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ أقل من ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»