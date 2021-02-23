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شاهد.. عادل حمودة: يجب مواجهة حملات "السوشيال ميديا" المعادية للقاحات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:42 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك محاولات من البعض للتشكيك في اللقاحات بحجة أنه يسبب العقم أو الزهايمر أو تغيير في الحامض النووي أو حتى تغيير في الجنس.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن اللقاحات مفيدة ولكن هناك هناك حملات معادية للعلم على "السوشيال ميديا" وبعض التيارات المحافظة في مختلف الأديان معادية جدا للعلم، ويجب أن يعاد النظر في التعامل مع هذه اللقاحات.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن هذه التخوفات كانت السبب في أن 10% من الأطباء يرفضون الحصول على اللقاح، ولذلك لابد من التأكيد على أهمية اللقاحات مع التوزيع العادل لها خاصة أن منظمة الصحة العالمية تروج بأنه لن يكون أحد آمنا إلا إذا تم تطعيم الجميع خاصة أن الفيروس سريع الانتشار ويتحور بسرعة شديدة.

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