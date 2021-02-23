شاهد.. عادل حمودة: يجب مواجهة حملات "السوشيال ميديا" المعادية للقاحات

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك محاولات من البعض للتشكيك في اللقاحات بحجة أنه يسبب العقم أو الزهايمر أو تغيير في الحامض النووي أو حتى تغيير في الجنس.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن اللقاحات مفيدة ولكن هناك هناك حملات معادية للعلم على "السوشيال ميديا" وبعض التيارات المحافظة في مختلف الأديان معادية جدا للعلم، ويجب أن يعاد النظر في التعامل مع هذه اللقاحات.



