رابط شغال.. خطوات الحصول على كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم بطريقة سهلة





موقع وزارة التربية والتعليم ، يبحث طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، على طرق الحصول على كود الطالب بطريقة سهلة من خلال الرقم القومي، لتأدية الامتحانات.





موقع وزارة التربية والتعليم





وتصدر موقع وزارة التربية والتعليم تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب زيادة البحث عنه للحصول على كود الطالب بعدما أتاحته الوزارة عبر الموقع، والذي يتعين على الجميع معرفته.





كود الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم





وننشر لكم في السطور القليلة التالية كل ما تودون معرفته عن موقع وزارة التربية والتعليم وطرق الحصول على كود الطالب بأسهل الطرق وبإدخال الرقم القومي لكل طالب فقط، من خلال لينك مباشر.





موقع وزارة التربية والتعليم والحصول على كود الطالب





واتاحت الوزارة كود الطالب عبر موقعها study aims التابع لوزارة التربية والتعليم الفني المصري للمرحلتين الثانوية الأولى والثانية، بعد تحديد موعد تادية الامتحانات النهائي، لجميع امتحانات الصفوف للفصل الدراسي الأول.





أهمية موقع وزارة التربية والتعليم





ويتيح كود الطالب إمكانية دخول الطالب لللامتحانات وهو متوفر عبر موقع وزارة التربية والتعليم study aims ، حيث يقوم كل طالب بالبحث بشكل مستمر وبطريقة مستمرة عن الكود الخاص به الذي يمكنه من خلاله الدخول إلى المنصة الذي سيتم فيها عرض الامتحان النهائي على جهاز التابلت الخاص به.





رابط موقع وزارة التربية والتعليم المباشر





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . ويؤدي الطلاب الامتحانات عبر جهاز "التابلت" الذي قام جميع الطلاب الحصول عليه في بداية نوفمبر الماضي، وفق النظام الجديد الذي سيتم التعامل به في جميع السنوات المقبلة، ما يفرض عليهم الحصول على كود الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط





وكشف السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري عن الرابط المخصص للاستعلام عن الكود التعريفي للطالب، عبر موقع موقع وزارة التربية والتعليم.





خطوات الحصول على كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم





الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.





الضغط على "استعلام كود الطالب".





إدخال الرقم القومي المكون من 14.





إدخال تاريخ الميلاد الصحيح في خانته المحددة.





كتابة اسم المحافظة والنوع.





التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.





اختيار خانة "التالي".





يظهر الكود التعريفي الخاص بك.



