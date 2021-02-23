شاهد.. عادل حمودة: الشركات المنتجة للقاحات تستغله اقتصاديا

انتقد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة الدولي.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك ملاحظات على السفر الداخلي في مطار القاهرة.





وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه لا حدود لفكرة التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة والجميع يتعامل على أن كورونا غير موجودة.





أما عن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، فقال إن هذا الحوار يجب أن يكون نواة ليكون هناك بنية قانونية ودستورية للتعامل مع هذه الجائحة.





وفي سياق منفصل، أوضح أن هناك استغلالًا اقتصاديًا للجائحة بسبب رفض الشركات المنتجة للقاحات أن تعطي حق إنتاجه للدول الفقيرة أو الأقل دخلا.



