علا رشدي: "رائحة أحمد داوود سبب انجذابي له"





قالت الفنانة علا رشدي، أن رائحة أحمد داوود سبب انجذابها له، وكانت أشبهه بتمثال ديفيد، موضحة أن بداية علاقتهما كانت في الخروج كجروب وأصبحا فيما بعد أصدقاء.





وعبر داودد عن دهشته خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC قائلًا إن علا لم تقل له على معلومة أن رائحته هو سبب انجذابها لها.



