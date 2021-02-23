Advertisements

علا رشدي: "رائحة أحمد داوود سبب انجذابي له"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت الفنانة علا رشدي، أن رائحة أحمد داوود سبب انجذابها له، وكانت أشبهه بتمثال ديفيد، موضحة أن بداية علاقتهما كانت في الخروج كجروب وأصبحا فيما بعد أصدقاء.

وعبر داودد  عن دهشته خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC  قائلًا إن علا لم تقل له على معلومة أن رائحته هو سبب انجذابها لها.

وأشار إلى أنهما حينما اعترفا بحبهما لبعض اتفقا على أن يسلكا الطريق سويًا، لافتًا الانتباه إلى أن والدة علا كانت دائمًا ما تؤكد أنهم "إخوات" فقط لا غير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنان علا رشدي احمد داوود

أخبار تهمك

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد داوود وعلا رشدي يحتفلان بعيد زواجهما

هكذا احتفلت علا رشدي بـ الهالويين برفقة نجليها

علا رشدي تخطف الأنظار بالأبيض عبر إنستجرام

تزوجت أحمد داوود بسبب رائحته.. مالا تعرفه عن علا رشدي

تعرف على العمر الحقيقي لعلا رشدي وزوجها يصغرها بعدد من السنين

أحمد داوود مع زوجته في أحدث جلسات تصوير له

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»