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شاهد.. كيفية تحديد القيمة الإيجارية في مشروع القانون الإيجار القديم؟

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:00 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
كساب أحمد
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قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن تحديد القيمة الإيجارية في مشروع قانون الايجار القديم ستحدد طبقًا لمتوسطات استهلاك الكهرباء والمياه والمنطقة الجغرافية، مشيرًا إلى أن قانون الايجار القديم شائك جدًا، وفي حاجة لشجاعة وإرادة سياسية.

وتابع "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم العشوائيات والكثير من القضايا خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "مشروع قانون الايجار القديم هو المشروع الإنساني الثاني بعد مشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا".

ولفت إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لابد أن يطرح للحوار المجتمعي، وفي حاجة لمعلومات كافة، فيظل تواجد 3.0.20مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الايجار القديم منهم 1مليون وحدة مغلقة وفقَا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

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