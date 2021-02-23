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مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين أنه يري أن الأفضل لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  مروان محسن مهاجم متميز ولكنه يعاني من ضغط جماهيري عبر السوشيال ميديا ، وأطالب زملائه بدعمه ومساندته حتى يتمكن من استعادة مستواه المعهود.

وأضاف النحاس ، مروان محسن لا تصله كرات عرضية من ظهيري الجنب بشكل كافِ حتى يتم الهجوم عليه بهذا الشكل العنيف.

واختتم النحاس، المنافسة على مركز المهاجم في النادي الأهلي صعبة للغاية بين مروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن ومحمد شريف وسنحسم مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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