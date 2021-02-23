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وست هام ينافس ميلان على ضم النصيري في الصيف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الإثنين عن تطور جديد بشأن مستقبل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط إهتمام وست هام يونايتد وميلان بضم اللاعب.

وذكرت شبكة شبكة " Il Milanista " الإيطالية، أن وست هام يونايتد الإنجليزي يستعد لمنافسة إي سي ميلان، على التعاقد مع يوسف النصري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان يوسف النصيري قد إنتقل إلى إشبيلية في عام 2020 قادماً من ليجانيس، حيث يملك عقدا مع الفريق الأندلسي يمتد حتى عام 2025، وتقدر قيمته بـ15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن يوسف النصيري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية خاص هذا الموسم 34 مباراة مع الفريق الأندلسي في جميع المسابقات وسجل 17 هدفاً.

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