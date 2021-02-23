مفاجأة.. منة شلبي بطلة الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"









ووقع الاختيار على الفنانة منة شلبي، لدور البطولة مع تغيير كافة الأبطال ومشاركة فنانين جدد خلال حلقات الجزء الثاني الذى يتكون من 15 حلقة فقط.



يذكر أن الجزء الأول من مسلسل ليه لأ تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها وتعتمد على نفسها وكيفية تسيير أمورها بنفسها.

تدرس الشركة المنتجة لمسلسل "ليه لأ"، تقديم جزء ثانى من مسلسل "ليه لأ"، خلال الفترة المقبلة، حيث تم عقد جلسات عمل مع المؤلفة مريم نعوم، والمخرجة مريم أبو عوف للاتفاق على تفاصيل العمل واختيار فكرة مناسبة.