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مشاهدات غير مسبوقة لتريلر Cruella الجديد في 24 ساعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
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حقق التريلر الرسمي الأول لفيلم ديزني الجديد Cruella الذى تم عضه مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.71 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.

وتم تحقيق هذا الرقم عبر جميع المنصات التي تم عرضه عليها وفقًا لتقرير Deadline، ليتخطي أعمال ديزنى السابقة.

وتأتي في مقدمة هذه الأعمال Maleficent: Mistress of Evil الذى حقق 61.7 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، وفيلم Aladdin الذى حقق 60.8 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.





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