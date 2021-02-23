"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

حادث مأساوي شهدته محافظة الإسكندرية ليلة أمس الاثنين بغرق مركب تحمل 19 شخصًا من عائلة واحدة داخل مركب في بحيرة مريوط في منطقة الهوارية غرب المحافظة، وذلك عقب خروجهم في رحلة ترفيهية عقب صلاة الظهر بصحبة أطفالهم وسيدات وكبار سن، إلا أن حادث الغرق وقع قبل وقت صلاة المغرب في طريق العودة.





شهود العيان

شهود العيان لم يبتوا في سبب الغرق إذا ما كان ارتطام بحاجز صخري أو انقلاب مفاجئ من المركب، خاصة وفق حديثهم أن نادرًا ما تقع حوادث في المنطقة بهذا الحجم، وأن أهالي المنطقة يعتدون على تنظيم رحلات ترفيهية بالمراكب داخل بحيرة مريوط، بهدف الترفيه والتسلية.





وقال شهود العيان إن المركب كان يستقلها نحو 19 فردًا، وأن الحادثة وقعت قبل المغرب، وقد خرج في بداية الغرق فرد واحد من العائلة تم نقله إلى المستشفى، وقد قام الأهالي بانتشال نحو 7 غرقى، حتى وصلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية والأسعاف.





مراكب غير مرخصة

وقد انتقل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى موقع الحادثة، وقد أمر بالدفع بـ 4 فرق إنقاذ نهري و4 سيارات إسعاف للمساعدة في إستخراج باقي الضحايا.





وأكد محافظ الإسكندرية على وجود مديرية التضامن الإجتماعي لتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والمفقودين، موضحا أن هذه المراكب غير مرخصة.





تجمع الأهالي

وفور وقوع الحادث شهدت بحيرة مريوط تجمع أهالي الغرقى وجيرانهم في انتظار خروج الجثامين، بالتزامن مع تواجد الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري.





تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنهم أكثر من 19 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.



