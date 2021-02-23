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شاهد.. فاروق الباز يكشف حقيقة فيديو "الأصوات المرعبة" على سطح المريخ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:33 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
كساب أحمد
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قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، تعليقا على تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أصوات مرعبة على كوكب المريخ، قائلًا: " هذه الأصوات غير حقيقية، ولكنها مماثلة للأصوات الحقيقية التي قد نسمعها على كوكب المريخ".

وتابع "الباز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هذه الأصوات المماثلة للأصوات الحقيقية ناتجة من من حركة الرياح على سطح المريخ، معقبًا: "الرياح تحمل الكثبان الرملية، وهذا يصدر صوت مثلما يحدث في الصحراء على الأرض"

ولفت إلى أن هذه الأصوات لا تعني وجود حياة، خاصة ان الاوكسيجين المتواجد في المريخ خفيف جدًا ويتواجد في الطبقات العليا، ولا يسمح بوجود أي نوع من الحياة.

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