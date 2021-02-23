الكشف عن بديل "معلول" أمام سيمبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء.





وأشادَ أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق بأداء محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق خلال مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ وحيد قدم مباراة جيدة جداً رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة مع الفريق ، وأثبت وجوده دفاعياً وهجومياً ، كما أننا لم نشعر بغياب التونسي علي معلول.



