فرج عامر يهاجم التحكيم بعد لقاء سموحة والمصري

انتهت مباراة المصري وسموحة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب برج العرب.





وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للنادي المصري أمام سموحة بعد نهاية المباراة ليس لها أساس من الصحـة ، فالكرة لم تصطدم بيـد ديريك نسيمبامبي لاعب سموحة.





وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لا يجوز لحكم المباراة أن يطلق صافرة النهاية ثم يستأنف المباراة مرة أخرى وخصوصاً بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب متوجهين إلى غرفة خلع الملابس ، فهو أمر غير قانوني وفقاً للوائح الفيفا.



