Advertisements

ريان الأهلي يقود سيراميكا كليوباترا إلى الدور الـ16 ببطولة كأس مصر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:36 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements

سيراميكا كليوباترا ، أقيمت أمس الاثنين مباريات ببطولة كأس مصر، وتحديداً في الدور الـ32 حيث لعب سيراميكا كليوباترا مع نظيره غزل المحلة.

سيراميكا كليوباترا

وقاد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، والمعار إليه من النادي الأهلي، فريقه، إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعدما أحرز دف الممباراة الثاني في مرمى غزل المحلة.

هدف سيراميكا كليوباترا الأول

وسجل ريان الهدف الثاني لفريقه سيراميكا كليوباترا من رأسية مميزة، بعدما هرب من الرقابة، ليضع الهدف الثاني في الدقيقة الـ70 من زمن المباراة، وسط غياب دفاعي.

تقدم سيراميكا كليوباترا

تقدم لنادي سيراميكا كليوباترا اللاعب رجب عمران في الدقيقة 50 من ركنية نفذها البديل شريف دابو لتمر من دفاع المحلة وتصل إليه وينجح في إسكانها الشباك بأريحية في الزواية البعيدة عن الحارس.

سيطرة سيراميكا كليوباترا

وشهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وفريق ناي غزل المحلة في الجولة الـ32 من مسابقة كأس مصر، البطولة الأعرق، تعادلاً سلبياً خلال أحداث الشوط الأول،ولم يمجح أي فريق في التسجيل.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وبدأ المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من عامر عامر في حراسة المرمى، أمامه خط دفاعي مكون من رجب بكار، وخالد صبحي وفابريس نجاه وسيف تقا، أمامهم رباعي خط الوسط عمران، وضياء قنديل ومحمود نبيل وكوبينا، وفي الأمام الثنائي أحمد غنيم وشادي حسين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوز سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة سيراميكا كليوباترا تأهل سيراميكا كليوباترا أحمد ريان سيراميكا كليوباترا

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ أقل من ساعة

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

ضياء السيد يُثني على مستوى أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري

الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المحلة في الدوري

سيراميكا كليوباترا يضرب غزل المحلة بثنائية ويتقدم للمربع الذهبي للدوري

الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد بالدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»