ريان الأهلي يقود سيراميكا كليوباترا إلى الدور الـ16 ببطولة كأس مصر





سيراميكا كليوباترا ، أقيمت أمس الاثنين مباريات ببطولة كأس مصر، وتحديداً في الدور الـ32 حيث لعب سيراميكا كليوباترا مع نظيره غزل المحلة.





سيراميكا كليوباترا





وقاد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، والمعار إليه من النادي الأهلي، فريقه، إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعدما أحرز دف الممباراة الثاني في مرمى غزل المحلة.





هدف سيراميكا كليوباترا الأول





وسجل ريان الهدف الثاني لفريقه سيراميكا كليوباترا من رأسية مميزة، بعدما هرب من الرقابة، ليضع الهدف الثاني في الدقيقة الـ70 من زمن المباراة، وسط غياب دفاعي.





تقدم سيراميكا كليوباترا





تقدم لنادي سيراميكا كليوباترا اللاعب رجب عمران في الدقيقة 50 من ركنية نفذها البديل شريف دابو لتمر من دفاع المحلة وتصل إليه وينجح في إسكانها الشباك بأريحية في الزواية البعيدة عن الحارس.





سيطرة سيراميكا كليوباترا





وشهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وفريق ناي غزل المحلة في الجولة الـ32 من مسابقة كأس مصر، البطولة الأعرق، تعادلاً سلبياً خلال أحداث الشوط الأول،ولم يمجح أي فريق في التسجيل.





تشكيل سيراميكا كليوباترا





وبدأ المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من عامر عامر في حراسة المرمى، أمامه خط دفاعي مكون من رجب بكار، وخالد صبحي وفابريس نجاه وسيف تقا، أمامهم رباعي خط الوسط عمران، وضياء قنديل ومحمود نبيل وكوبينا، وفي الأمام الثنائي أحمد غنيم وشادي حسين.



