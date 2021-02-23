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عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:42 ص
استلام شحنات لقاح
استلام شحنات لقاح
منى صموئيل
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وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم»، والتي أهدتها الصين إلى مصر.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا لوصول الشحنة.

وتبلغ فاعلية لقاح سينوفارم الصيني أكثر من 79 %، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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