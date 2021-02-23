عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم»، والتي أهدتها الصين إلى مصر.





ونشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا لوصول الشحنة.





وتبلغ فاعلية لقاح سينوفارم الصيني أكثر من 79 %، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.



