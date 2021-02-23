إنجي علاء تكشف سر تغطية وجوه أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي





كشفت الكاتبة إنجي علاء، النقاب عن سر تغطية وجوه أبنائهما التوأم عبد الله وعبد الرحمن11 عامًا، أثناء الاحتفال بعيد ميلادهما.





وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" تقديم الإعلامي خيري رمضان المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن السن القانونية لظهور الأطفال على السوشيال ميديا يبدأ من 13 عاما، ليكون قادرا على تحديد اختياراته.





وأضافت أنها لم ترغب في اقتحام خصوصية أبنائها، كما أكدت أنه لا علاقة لزوجها النجم يوسف الشريف بتغطية وجوه أولاده بالصور.



