Advertisements

بث مباشر| استلام مصر دفعة جديدة من لقاح "سينوفارم"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:54 ص
وصول شحنات لقاح
وصول شحنات لقاح
Advertisements
بثت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، لحظات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.

وتبلغ فاعلية لقاح سينوفارم الصيني أكثر من 79 %، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا شحنة لقاح كورونا سينوفارم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعليق ناري من عادل حمودة على حوار رغد صدام حسين التلفزيوني (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

منذ نصف ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريح رسمي.. المنحوس خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

على رأسها القاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لهذه المحافظات (بيان)

منذ ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب السوشيال ميديا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول شحنة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 10 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 5 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة استلام مصر لقاح فيروس كورونا

شاهد.. وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم بالمجان 100%

وزير الصحة عن استقبال مصر أول شحنة من لقاح كورونا: لحظة تاريخية

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

"الشحنة الثانية للقاح الأسبوع المقبل".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: مصر تعتمد اللقاح الصني سينوفارم بعد التأكد من كفاءته (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة

02:00 ص

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

12:16 ص

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

12:12 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»