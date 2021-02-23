بث مباشر| استلام مصر دفعة جديدة من لقاح "سينوفارم"

بثت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، لحظات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.

وتبلغ فاعلية لقاح سينوفارم الصيني أكثر من 79 %، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.



