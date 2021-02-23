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عاجل| "هدية من الصين".. "الصحة" تكشف عن تفاصيل شحنة لقاح كورونا الجديدة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:00 ص
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الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، إن الشحنة الجديدة من اللقاح التي وصلت إلى مصر، قبل قليل، هي هدية من دولة الصين.
وأضاف "غنيمة"، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الثلاثاء، أن هذه الشحنة حوالي 300 ألف جرعة، ودليل على العلاقات القوية بين الدولتين.
وتابع أنه سيتم تحليل هذه الشحنة للتأكد من صلاحيتها، وسيتم البدء في تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، بدءا من الأسبوع المقبل، وسوف تصل الشحنات تباعا، ومن المقرر أن تتسلم مصر 8.5 مليون جرعة الفترة المقبلة.
هذا، وبثت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، لحظات وصول طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة الصينية بكين، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها شحنة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي أهدتها الصين إلى مصر.
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