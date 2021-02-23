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أحلام تعلن موعد طرح أغنية "خطاك اللاش"
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:59 ص
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أعلنت النجمة الإماراتية أحلام عن موعد طرح أغنية "خطاك اللاش" عبر حسابها الشخصي على تويتر.
وكتبت أحلام: "خطاك اللاش أبد والله توحشتك، يوم الخميس، انتظرونا لنكمل مع بعض مسيرة النجاحات في أغنيه تحمل لكم شوقًا من فدوة عيونك".
وأضافت: "الأغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس جاسم محمد، وتم التصوير في فنلندا مع المخرج الكبير حسن غدار".
يذكر أن "خطاك اللاش" إحدى أغنيات ألبومها الجديد "فدوة عيونك".
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