أحلام تعلن موعد طرح أغنية "خطاك اللاش"





أعلنت النجمة الإماراتية أحلام عن موعد طرح أغنية "خطاك اللاش" عبر حسابها الشخصي على تويتر.





وكتبت أحلام: "خطاك اللاش أبد والله توحشتك، يوم الخميس، انتظرونا لنكمل مع بعض مسيرة النجاحات في أغنيه تحمل لكم شوقًا من فدوة عيونك".





وأضافت: "الأغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس جاسم محمد، وتم التصوير في فنلندا مع المخرج الكبير حسن غدار".



