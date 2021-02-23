تعرف على معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضيفا ثقيلا أمام سميبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، في تمام الثالثة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تنقل المواجهة تليفزيونيًا عبر قناة beIN Sports HD 7.





من جانبه أعلن مسؤولو شبكة قنوات " بي إن سبورتس" القطرية، عن معلق مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد سيمبا التنزاني لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.





وأسندت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مهمة التعليق على أحداث مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للمعلق المصري أحمد الطيب.





الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بالثلاثة بينما يأتي سيمبا في المركز الثاني بنفس الرصيد.



