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ضربة قوية لبايرن ميونيخ قبل مواجهة لاتسيو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
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أثار هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني الشكوك حول مشاركة المدافع نيكلاس سوله مع الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين للحديث عن المباراة :"نيكلاس تعرض لإصابة. قد يتحتم الدفع بجوشوا (كيميش) في الجانب الايمن (من الدفاع). لكننا مازلنا بحاجة لحسم القرار."

ومع ذلك، يتوجه سوله برفقة الفريق إلى روما، رغم أنه حصل على راحة اليوم للتعافي.

كما كشف فليك أنه سيشرك ليون جوريتسكا أساسيا في مباراة لاتسيو، حيث تعافى اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وعاد للمشاركة مع الفريق في المباراة التي خسرها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 2 أمس الأول السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال فليك :"لم يكن من الممكن ضمان العودة من المرض بهذا الشكل. نأمل أن يستطيع اللعب بالمستويات التي أظهرها خلال 45 دقيقة لعبها أمام فريق فرانكفورت. هو عنصر جيد بالنسبة لنا."

وتراجع بايرن ميونخ حاليا عن أفضل مستوياته، وقد تعرض لتعادل وهزيمة خلال مباراتيه الماضيتين بالدوري وبات مهددا بفقدان صدارة البوندسليجا حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام أقرب منافسيه لايبزج صاحب المركز الثاني.

وقال فليك :"نعرف ما حدث في الأيام القليلة الماضية. أود أن يؤدي الفريق بقوة منذ البداية. نعرف ما يمكن أن نقدمه في كرة القدم."

وأوضح المدرب "لدينا فكرة عن الطريقة التي نود أن نلعب بها ، نريد أن نبدأ في إظهار ذلك من بداية المباريات ، لدي ثقة كاملة في أن الفريق سيفعل ذلك يوم الثلاثاء".

ونالت أزمة كورونا من النادي البافاري حيث أصيب مؤخرا المدافع بنيامين بافار ولاعب الوسط توماس مولر بالعدوى ولا يزال اللاعبان في العزل الطبي في منزليهما.

وغاب مولر عن مواجهة تيجيريس اونال المكسيكي في نهائي مونديال الأندية في قطر بسبب العدوى.

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