أغلبهم من الأطفال.. ننشر أسماء ضحايا مركب الإسكندرية

قال النائب حسين العقارى، نائب دائرة الدخيلة والعجمى، إن الحادث المأساوى الذى شهدتة الإسكندرية مساء أمس، راح ضحيتة عائلة واحدة وهي عائلة "مطيريد" من قبيلة العزائم بمنطقة كينج مريوط.





وأضاف العقاري، أنه إلى الآن تم إنتشال 10 ضحايا منهم 5 وفيات و5 مصابين، وجارى استكمال أعمال البحث عن أخرين بتواجد كافة الآجهزة المعنية.





هذا وتنشر بوابة الفجر، أسماء 5 ضحايا المركب، وهما: "ناجى محمد ناجي، وعمره سنة واحدة، زيدان عبد المنعم حميدة، وعمر سنة ونصف، وردة حميدة حسين 45 سنة، أمل حمودة 4 سنين، منى جويدة حميدة 25سنة".



