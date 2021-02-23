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أغلبهم من الأطفال.. ننشر أسماء ضحايا مركب الإسكندرية
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:55 ص
محمد رجب - دينا حسن
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قال النائب حسين العقارى، نائب دائرة الدخيلة والعجمى، إن الحادث المأساوى الذى شهدتة الإسكندرية مساء أمس، راح ضحيتة عائلة واحدة وهي عائلة "مطيريد" من قبيلة العزائم بمنطقة كينج مريوط.
وأضاف العقاري، أنه إلى الآن تم إنتشال 10 ضحايا منهم 5 وفيات و5 مصابين، وجارى استكمال أعمال البحث عن أخرين بتواجد كافة الآجهزة المعنية.
هذا وتنشر بوابة الفجر، أسماء 5 ضحايا المركب، وهما: "ناجى محمد ناجي، وعمره سنة واحدة، زيدان عبد المنعم حميدة، وعمر سنة ونصف، وردة حميدة حسين 45 سنة، أمل حمودة 4 سنين، منى جويدة حميدة 25سنة".
ووصل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى موقع الغرق، لمتابعة الوضع وانتشال الجثامين، حيث أكد أن هناك أربع فرق إنقاذ تتابع الوضع حت ساعات الفجر، وعقب الفجر سيتم إعادة البحث في أعماق البحيرة.
وأوضح أن حادث غرق مركب بمنطقة الجراري أمام ستاد برج العرب غربي المحافظة، موضحا أن أعمال البحث جارية حيث تم الدقع بـ 4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف للمساعدة في إستخراج باقي الضحايا،
كما أكد محافظ الإسكندرية على وجود مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والمفقودين، كاشفًا أن الضحايا كانوا في رحلة ترفيهية على مركب صيد، وأن المراكب لم تكن مرخصة.
وشهدت بحيرة مريوط غربي محافظة الإسكندرية، منذ قليل، غرق مركب وعلى متنها 13 شخصا بينهما أطفال، وتحديدا بمنطقة الهوارية بالعامرية.
كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركب صيد على متنها أكثر من 17 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة، من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة.
وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسؤولى حي العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.
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