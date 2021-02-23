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تصريحات مثيرة من رئيس لجنة الحكام بشأن أخطاء هذا الموسم بالدوري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل دوريات العالم وفي الدوري لا يوجد سوى لعبتين أو ثلاثة بهم خطأ تحكيمي منذ بداية الموسم .

وقال وجيه في تصريحاته لبرنامج الماتش على صدى البلد إلى أن التحكيم المصري جيد ويصل إلى جيد جدا في معظم الأوقات.

وتابع، أن طبقا لبروتوكول تقنية الفيديو إذا أنهى الحكم الشوط الأول أو الثاني وكانت هناك استدعاء له من حكم الفيديو  يحق للحكم أن يأمر اللاعبين بالانتظار داخل الملعب لمراجعة الحالة واحتسابها إذا رأها تستحق.

وأضاف، أن كان يجب على العدوى أن يشاهد اللعبة قبل إطلاق صافرة النهاية وينتظر قليلا.

وأتم، أن كان يحق له إعادة ركلة الجزاء إذا حدثت مخالفة في التنفيذ سواء بتقدم الحارس أو دخول بعض اللاعبين في منطقة الجزاء ..

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