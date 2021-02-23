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وزير الثقافة تستقبل نظيرتها من جنوب السودان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة نادية أروب نظيرتها بدولة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين البلدين.

 وشهد اللقاء حضور ايوم مكور ضيل مساعدة الملحق الإداري بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة سعاد شوقى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما.

وصرحت وزير الثقافة، بأنه تم تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين، وقالت إن لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل الدائم والمستمر بين مصر وعمقها الأفريقى، وأبدت الاستعداد لتقديم الدعم اللازم فى جميع المجالات الإبداعية بجنوب السودان، كما رحبت بالدعوة الموجهة من وزيرة ثقافة جنوب السودان لمشاركة مصر كضيف شرف فى أول مهرجان متخصص فى الثقافة والفنون فى وطنها والذى يشهد احتفالات فلكلورية ومعرضا للمنتجات التقليدية واقترحت استثمار التواجد المصرى فى جنوب السودان بإقامة ورش عمل للحرف اليدوية والتقليدية والسينما والمسرح للمزج بين ثقافة الدولتين، ووجهت بتخصيص منحتين لجالية جنوب السودان بمصر لدراسة السينما بأكاديمية الفنون وكذلك إدراج جنوب السودان ضمن فعاليات مبادرة علاقات ثقافية لتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.

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