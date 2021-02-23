وزير الثقافة تستقبل نظيرتها من جنوب السودان

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة نادية أروب نظيرتها بدولة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور ايوم مكور ضيل مساعدة الملحق الإداري بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة سعاد شوقى رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما.